La comisión especial de Seguridad Minera que investiga el accidente de Cerredo ha visitado al menos tres veces la mina

OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha informado este martes de que la comisión especial de Seguridad Minera que investiga el accidente producido en marzo en la mina de Cerredo ya ha comenzado sus trabajos y ha realizado hasta la fecha tres visitas a las instalaciones.

"Lo que le puedo decir es que ya se han iniciado los trabajos y se han hecho que yo sepa al menos tres visitas ya a lo que son las instalaciones, a lo que eran las galerías, el lugar donde ocurrió el accidente", ha declarado Sánchez a preguntas de los parlamentarios en su comparecencia en el marco de la comisión parlamentaria que investiga el accidente de 2025 en el que fallecieron cinco mineros leoneses en la mina de Cerredo, en el municipio asturian de Degaña. Fue en una explotación de Blue Solving, en un espacio donde no tenía autorización para explotar carbón.

Otros comparecientes habían declarado meses en noviembre que la comisión especial permanece inactiva desde su constitución, dado que el proceso estaba en vía judicial.

Borja Sánchez ha aclarado este martes que la comisión especial, constituida en el mes de junio de 2025, no obtuvo la autorización del Juzgado hasta varios meses después. A día de hoy, ha añadido, además de las visitas se han completado además todas las entrevistas, si bien falta alguna, como la del director facultativo de la mina.

Preguntado sobre qué personas habían acudido a la mina por parte de esa comisión especial, Sánchez ha dicho que ha sido personal del servicio de Inspección de Minas. "Cuando tengan el informe se presentará en la Comisión de Seguridad Minera y ahí lo haremos público", ha apuntado Sánchez, sin precisar plazos.

También este martes ha comparecido antes que Sánchez el viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campos, quien ha dicho que el informe encargado tras el accidente a la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas sigue aún en elaboración y que aún va a tardar un tiempo.

El Consejero ha confirmado ese aspecto. Pese a los meses transcurridos, el dirigente asturiano ha indicado que la voluntad era tener el trabajo "cuanto antes". Sánchez desconoce cuándo podrán contar con el documento.

A Sánchez, que sustituyó en el cargo en mayo a Belarmina Díaz, que dimitió tras el accidente, le han preguntado también por el encargo del presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, para 'regenerar' la Dirección General de Minería.

El Consejero ha indicado que seguro que existe ámbito de mejora y que están esperando a ese informe de la Inspección General de Servicios. No obstante, Sánchez ha precidado que en el tiempo que lleva en el cargo, el personal "cumple siempre rigurosamente la ley" y que no ha observado ningún tipo de conducta reprochable.

En otro orden de cosas, y sobre la posibilidad de que otra empresa pudiera adquirir a Blue Solving sus derechos y obligaciones, incluido el proyecto de investigación complementario, Sánchez ha recordado que este no está activo porque Blue Solving no cumplió con el depósito de fianzas ni con la presentación del plan de labores.

Desde el PP, Rafael Alonso ha preguntado a Sánchez si, teniendo en cuenta esos incumplimientos, el Principado tenía previsto revocar la autorización de ese proyecto de investigación complementaria. "Sería temerario que yo me pronunciase al respecto", ha comentado el Consejero, recordando que existen varias investigaciones abiertas.