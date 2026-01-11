La comisión de investigación sobre el accidente de Cerredo retoma su actividad este lunes en la Junta General

Archivo - Familiares y amigos de las víctimas durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

La comisión de investigación parlamentaria del accidente en la mina de Cerredo, en el que murieron cinco mineros leoneses, se reactiva este lunes 12 de enero.

Se dividirá en tres sesiones en las que participarán tres miembros de la Brigada de Salvamento Minero: una a las 9.00, otra a las 12.00 y otra a las 16.00. La Comisión se llevará a cabo en la Junta General del Principado de Asturias.

El accidente minero de Cerredo ocurrió el 31 de marzo de 2025. La tragedia tuvo lugar en el interior de la explotación, en el concejo de Degaña (Asturias), a cargo de una empresa que no tenía permiso para extraer carbón.

En el siniestro fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos a causa de una explosión de gas grisú. La detonación se produjo a primera hora de la mañana. En el momento del accidente, la empresa Blue Solving S.L. contaba con una licencia para un proyecto de investigación sobre usos alternativos del carbón, concretamente para la posible fabricación de grafito.