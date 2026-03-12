La comisión de seguimiento de las obras del Hospital de Cabueñes, convocada para el 24 de marzo

Archivo - Hospital de Cabueñes de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha dicho que han convocado la comisión de seguimiento de las obras del Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón, para, entre otras cuestiones, mostrar el proyecto básico que ha elaborado Tragsatec sobre la ejecución y el estudio de seguridad de la ampliación y reforma del centro hospitalario.

"Ya tenemos el proyecto básico adelantándose ligeramente a la planificación prevista", ha dicho Saavedra, a preguntas de la diputada del PP Pilar Fernández Parde en una comisión parlamentaria de la Junta General del Principado de Asturias.

Saavedra ha defendido la tramitación que ha seguido el Principado en este proceso y ha dicho que tras la reunión de la comisión de seguimiento, el proyecto será supervisado y licitado para que comiencen las obras.

Las explicaciones de Saavedra no han convencido a Fernández Pardo, que se ha mostrado muy crítica con la gestión del Gobierno asturiano en todo lo referido a la ampliación de Cabueñes.

Ha criticado la "incapacidad" del Gobierno del Principado de Asturias para llevar a cabo la ampliación y modernización del hospital. "Llevamos alrededor de veinte años esperando por una ampliación que ustedes son incapaces de llevar a cabo", ha afirmado Fernández Pardo.

Además, ha insistido en que "estamos en una batalla legal, de la que usted ni habla, una batalla legal donde la empresa, la UTE, sigue litigando por lo que considera que son sus intereses", le ha dicho a Fernández Pardo.

La ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes fue adjudicada en 2022 a una UTE por unos 79 millones de euros y un plazo de 29 meses. Desde los primeros ejercicios de ejecución la Consejería de Salud empezó a constatar retrasos.

Ante la acumulación de los mismos y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo económico con la UTE, que reclamaba un importante incremento del presupuesto, el Consejo de Gobierno autorizó en enero de 2025 la rescisión del contrato de la Fase I. El Principado ha paralizado las obras mientras tramita ese expediente, recaba información técnica sobre lo construido y encargó a Tragsatec la base para un nuevo proyecto.