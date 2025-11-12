El Comité de Empresa del Hospital de Jove respalda la reivindicación vecinal a una alternativa al vial de Jove

GIJÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Comité de Empresa del Hospital de Jove han mostrado este miércoles su apoyo a los vecinos de la zona Oeste con respecto a sus reivindicaciones sobre la búsqueda de una alternativa al vial de Jove y a la salida del tráfico pesado de este ámbito, especialmente de la avenida de Príncipe de Asturias.

A través de un comunicado, han incidido en que la salud debe estar siempre por encima de cualquier otro interés. A esto han sumado que la población del Oeste gijonés sufre desde hace años "un mayor impacto ambiental y sanitario en comparación con otras zonas del municipio".

Según el citado Comité, la contaminación atmosférica y acústica generada por el tránsito continuo de vehículos pesados afecta directamente a la calidad de vida de los vecinos y también a la del personal sanitario que desarrolla su labor en el Hospital de Jove.

Asimismo, han advertido sobre los riesgos en materia de seguridad, ya que miles de camiones -algunos con cargas peligrosas- atraviesan diariamente la zona, lo que, a su juicio, incrementa el peligro de accidentes y situaciones de emergencia.

Por todo ello el Comité de Empresa del Hospital de Jove ha reclamado una solución "urgente, sostenible y segura" para el vial de Jove y el conjunto de la red viaria del Oeste gijonés, que tenga en cuenta la salud, la seguridad y el bienestar de todas las personas que viven y trabajan en la zona.