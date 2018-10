El comité de empresa del SEPA vuelve a pedir el cese inmediato del gerente

Publicado 07/09/2018 14:03:16 CET

Tras un informe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que pide más transparencia en contrataciones

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha emitido este viernes una nota de prensa en la que vuelve a pedir al consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, el cese inmediato del actual gerente del organismo, Eugenio García.

"Llevamos ya más de dos años sufriendo a este gerente, el cual no ha querido buscar ninguna mejora para el servicio pero sí está usando su puesto para fines políticos y sindicales, como favorecer a su sindicato el cual está actualmente en minoría en el Comité", dicen en el escrito.

El Comité del SEPA está formado por miembros de CSIF(7),de la Corriente Sindical de Izquierdas (4), de Usipa (1) y de UGT( 1). La nota de prensa ha sido aprobada por todos sus miembros a excepción del voto del único del representante de la UGT, que no acudió a la convocatoria "imaginamos para no pasar vergüenza y que además con esta ocasión va casi ya tres años que este representante no acude a las reuniones por no tener que denunciar y oponerse a las acciones del gerente a fin a sus siglas", han criticado.

El comité de empresa apoya sus críticas al gerente en un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que incluye un requerimiento con frases como "se puede afirmar que las contrataciones no se han realizado con la transparencia que sería deseable" o "todo ello, pone de manifiesto una falta de transparencia en el procedimiento que pone en entre dicho el respeto al principio de no discriminación en el acceso al empleo, así como de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en la contratación por parte de la Administración Pública".

"Es un hecho gravísimo que un empleado público use su cargo para hacer unas contrataciones irregulares a sabiendas, perjudicando con ello a otros candidatos a estos puestos, el Gerente no puede usar el dinero del SEPA, es decir el dinero público de todos los asturianos como si fuese el suyo propio para favorecer y contratar a quien a él le de la gana", han zanjado desde el Comité.