El comité de huelga de TUA critica a la dirección por un comunicado "plagado de información sesgada y medias verdades"

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de Transportes Unidos de Asturias (TUA) ha criticado este miércoles el comunicado emitido por la dirección de la empresa, al que califica de "plagado de información sesgada y medias verdades, con el único objetivo de esconder sus miserias en un burdo intento de eludir sus responsabilidades".

En un escrito remitido a los medios, el comité insistido en los motivos de la huelga y ha vuelto a cuestionar la instalación de las cámaras DriveCam en los autobuses, a las que considera un riesgo para la salud del personal y para la seguridad del servicio. "No se han valorado siquiera nuestras inquietudes en cuanto a la ineficacia e incoherencia de la instalación de las mismas", ha indicado el comité.

En su escrito ha explicado que las cámaras utilizan inteligencia artificial y rayos infrarrojos durante ocho horas diarias, sin que exista una evaluación de riesgos sobre su incidencia en la salud y han señalado que generan estrés y distracciones que podrían afectar la seguridad de los usuarios.

El comité ha añadido que la empresa ha reconocido que las cámaras se activan ante frenazos o proximidad de objetos, lo que consideran un riesgo constante en el tráfico urbano.

Junto a esto, ha criticado que TUA y el Ayuntamiento de Oviedo no hayan atendido otras reivindicaciones del personal, como la habilitación de baños en las cabeceras de línea y el pago del plus de conducción al personal de taller. "Los únicos responsables de haber desembocado en esta situación son la empresa TUA y el ayuntamiento", han afirmado.