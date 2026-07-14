La compraventa de viviendas en Asturias cae un 9,1% tras empeorar su evolución interanual en mayo

Archivo - Calles de Sama, Langreo. Edificios, vivienda, pisos. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Asturias en mayo empeora y desciende un 9,1% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 7,29% a nivel nacional), hasta un total de 1.251 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 3,3% intermensual. A pesar de la caída, las 1.251 compraventas de viviendas suponen el tercer mejor dato de este índice en un mes de mayo en el Principado de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en mayo en Asturias, 1.132 se realizaron sobre viviendas libres y 119 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 251 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.000 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En mayo se realizaron un total de 2.187 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.251 compraventas, 568 fueron herencias, 22 donaciones y ninguna permuta. En total, durante mayo se transmitieron en Asturias 3.855 fincas urbanas a través de 2.134 compraventas, 901 herencias, 46 donaciones, una permuta y 773 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.727 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 613 herencias, 600 compraventas, 39 donaciones, 4 permutas y 471 operaciones de otro tipo.

Por CCAA, la compraventa de viviendas subió un 2,64% en Extremadura y un 2,17% en Andalucía mientras que descendió en el resto de comunidades, con Cantabria (-28,63%), Murcia (-19,09%) y Baleares (-16,78%)., a la cabeza del retroceso.