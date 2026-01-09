Compromiso Asturias XXI pone en marcha una nueva edición de su Programa Mentoring en Oviedo

Mentores junto a los presidentes de Caja Rural Asturias, Fernando Martínez; Compromiso Asturias XXI, Eduardo Sánchez; y la directora de Fundación Caja Rural, Eva Pando. - EUROPA PRESS

Compromiso Asturias XXI ha presentado este viernes la XVIII edición de su Programa Mentoring, enmarcado en el proyecto educativo 'Enfoca tu vida', una iniciativa destinada a acompañar a jóvenes asturianos en la transición entre la etapa formativa y su incorporación al mercado laboral.

El acto se ha celebrado en la sede de Caja Rural de Asturias en Oviedo y ha contado con la participación del presidente de Compromiso Asturias XXI, Eduardo Sánchez; la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando; y la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo, Susana Luque, además de representantes de las entidades colaboradoras, mentores y mentees de esta nueva edición del programa.

Durante su intervención, el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, ha destacado el valor de la colaboración entre empresas, universidad y sociedad civil. "Este programa es un ejemplo claro de cómo debe ser la cooperación entre empresas, universidades y organizaciones para apoyar el talento joven", ha señalado, animando a los estudiantes a aprovechar la experiencia para adquirir conocimientos prácticos de profesionales con trayectoria consolidada.

Por su parte, Sánchez ha subrayado que el Programa Mentoring es "motivo de orgullo" tras 18 años de trayectoria, lo que, a su juicio, demuestra que se trata de "un proyecto bien hecho y necesario". Ha defendido el papel de la colaboración público-privada y el compromiso altruista de los más de 200 profesionales asturianos que participan como mentores. "El objetivo es ayudar a los jóvenes en una de las etapas más decisivas de su vida, la incorporación al mundo laboral", ha afirmado.

El presidente de Compromiso Asturias XXI ha animado a los 82 mentees que participan este año a aprovechar "al máximo" la experiencia, tanto en las sesiones de mentoring como en los talleres y actividades formativas, destacando además las novedades de esta edición, entre ellas nuevas píldoras de empleabilidad y talleres impartidos por empresas colaboradoras.

En la misma línea, la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo, Susana Luque, ha puesto en valor el papel del Programa Mentoring y ha destacado la fortaleza del ecosistema asturiano y el compromiso de las empresas de la región, a las que ha agradecido su implicación, al tiempo que ha animado a los jóvenes a formarse, viajar y adquirir experiencia, pero también a considerar Asturias como un lugar donde desarrollar su futuro profesional. "Asturias necesita talento, iniciativa y personas como vosotros para seguir creciendo", ha concluido.

El Programa Mentoring 2026 incorpora 24 nuevos mentores a una red que supera ya los 200 profesionales y cuenta con la colaboración de entidades como Asturex, Eulen Flexiplán, Medialab de la Universidad de Oviedo, Ontier y TotalEnergies, además de la Fundación Caja Rural de Asturias y la Universidad de Oviedo.

'Enfoca tu vida' es el marco bajo el que Compromiso Asturias XXI desarrolla sus proyectos educativos, dirigidos a estudiantes de último curso de grado, doble grado, máster y formación profesional superior, con el fin de mejorar su orientación académica y profesional y facilitar su acceso al mercado laboral.