El concejal de Educación de Avilés se reúne con los equipos directivos de los centros para abordar el inicio de curso

Encuentro con representantes de los equipos directivos de los Centro de Educación Infantil y Primaria y del Centro de Educación Especial San Cristóbal. - AVILÉS

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, se ha reunido este martes con representantes de los equipos directivos de los centros educativos de Avilés. El objetivo, según ha informado el Ayuntamiento era "escuchar de primera mano cómo está transcurriendo el inicio del curso 2025/2026 en cada centro, tomando nota de las necesidades y colaborando en la búsqueda de posibles mejoras".

El consistorio ha asegurado que estos encuentros han servido para informar a las personas representantes de cada centro educativo sobre los programas y actividades que el Servicio municipal de Educación pondrá en marcha a lo largo del curso escolar.

La primera reunión ha contado con la participación de los equipos directivos de los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), así como del Centro de Educación Especial (CEE) San Cristóbal. Tras ella ha tenido lugar el encuentro con los representantes de los Institutos de Educación Secundaria (IES) y de los Centros Integrados de Formación Profesional.

En último lugar se ha desarrollado el encuentro con las direcciones de los colegios concertados, del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) y de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI).

En estas reuniones se han expuesto los diferentes servicios municipales que son de interés para los centros educativos, como los protocolos de mantenimiento de instalaciones, los servicios de desayuno, atención temprana y comedor, las actividades extraescolares culturales o los Talleres Infantiles de Avilés (TIA), entre otros.

Asimismo, se han avanzado las posibles actividades complementarias a solicitar por los centros, así como los programas municipales a su disposición para el refuerzo socioeducativo y el acompañamiento a alumnado con riesgo de abandono escolar, como el proyecto TRANSIT.

También se ha informado sobre la convocatoria anual de subvenciones de mantenimiento y de responsabilidad social, así como sobre las actividades previstas en relación con los hermanamientos escolares con los campamentos saharauis de El Aaiún y con el Día Internacional de las Ciudades Educadoras, que se celebra cada 30 de noviembre.