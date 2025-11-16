El concejo acogerá un encuentro de mujeres emprendedoras

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Encuentro ubicada en Piedras Blancas, Castrillón, acogerá el próximo 19 de noviembre el primer encuentro de mujeres emprendedoras de Castrillón, una jornada en la que se darán a conocer distintas iniciativas que se han impulsado desde el municipio, se ofrecerán algunas claves para favorecer el emprendimiento y se realizarán actividades de dinamización.

El encuentro está organizado por el área municipal de Igualdad, Juventud y Familia, con la colaboración de Panduru Economía Circular y la participación de las alumnas del Taller de Empleo Dinamizando Castrillón, que se encargarán del servicio de ludoteca para facilitar la asistencia a la jornada.

La jornada, de acceso gratuito hasta completar el aforo de la sala polivalente de la Casa de Encuentro, se desarrollará entre las 16:00 y las 20:00 y pretende poner en valor el esfuero de la cultura emprendedora entre las mujeres, así como visibilizar los obstáculos con los que se encuentran.