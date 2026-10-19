El concejo incorpora dos nuevas máquinas al servicio de limpieza viaria con una inversión de 275.000 euros

Gozón incorpora dos nuevas máquinas al servicio de limpieza viaria con una inversión de 275.000 euros. - AYUNTAMIENTO DE GOZÓN.

GOZÓN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gozón ha incorporado dos nuevas máquinas al servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos, una baldeadora de alta presión y una barredora de aspiración, que suponen una inversión conjunta de 275.000 euros.

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, acompañado por representantes de FCC Medio Ambiente, empresa adjudicataria del servicio, presentó los dos nuevos vehículos, que se incorporarán progresivamente a los trabajos de limpieza del concejo.

La adquisición forma parte de la renovación de los medios materiales contemplada en el nuevo contrato municipal de limpieza viaria, limpieza de playas y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, que comenzó a prestarse el pasado 1 de octubre y tiene una duración de diez años.

En concreto, el contrato contempla una inversión total de 1.544.694,50 euros en maquinaria, carros de limpieza y otros medios materiales, cuya incorporación continuará durante los próximos meses.

La primera de las máquinas es una baldeadora de alta presión RAVO R2 W, destinada a los trabajos de baldeo mecánico de las calles. Dispone de un depósito de agua de gran capacidad, una barra de baldeo con ocho boquillas, barra frontal telescópica extensible y carrete trasero con pistola, además de sistema de cloración.

Por su parte, la barredora de aspiración RAVO R2 cuenta con una tolva de dos metros cúbicos, sistema de descarga en altura, depósito de agua, cámaras de visión trasera y de la boca de aspiración, bomba de alta presión y un tercer brazo de barrido.

El nuevo contrato, adjudicado a FCC Medio Ambiente, contempla la prestación durante diez años de los servicios de limpieza viaria, limpieza de playas y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.