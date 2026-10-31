Concejos con Ciencia llevará actividades divulgativas a 24 municipios asturianos hasta final de año

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OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red de Concejos con Ciencia desarrollará hasta finales de año una programación de 17 charlas y actividades científicas en colaboración con 24 ayuntamientos asturianos, además de un ciclo de talleres de biodiversidad en otros once concejos.

La iniciativa, impulsada por la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, abordará cuestiones como la salud mental, el gas radón, la resistencia a los antibióticos, el carbono y la conservación de la biodiversidad.

El programa cuenta con la participación de cinco centros de investigación vinculados a Asturias: el Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (Ineuropa), el Instituto Nacional de Silicosis, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR-CSIC), el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC) y el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB). Las actividades comenzaron el pasado 23 de octubre en Soto del Barco con una conferencia sobre la depresión.

Entre las propuestas figuran charlas sobre salud mental en Soto del Barco, El Franco y Navia; sesiones sobre los riesgos del gas radón en diez concejos, y una actividad participativa sobre el carbono en Ibias. También se abordarán la resistencia a los antibióticos y la microbiota intestinal mediante conferencias previstas en Peñamellera Baja, Cangas del Narcea e Ibias.

La programación se completa con talleres de botánica y biodiversidad en Peñamellera Baja, Taramundi, Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Caravia, Ibias, Candamo, Villanueva de Oscos, Castropol, Cudillero y Santo Adriano. Las actividades incluirán senderos botánicos, prensado de plantas, propuestas sobre semillas, un Trivial Botánico y talleres de origami.

La red busca acercar la investigación científica a la ciudadanía y reforzar la colaboración entre los ayuntamientos y los centros de conocimiento, con actividades divulgativas sobre cuestiones relacionadas con la salud, el medio ambiente y el territorio.