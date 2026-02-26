Concentración sindical ante la sede central de ArcelorMittal en Luxemburgo contra el plan de deslocalización

Comité de Empresa Europeo (CEE) de ArcelorMittal y representantes sindicales de Luxemburgo, Bélgica y Francia se concentran frente a la sede del Grupo siderúrgico en Luxemburgo en contra del plan de deslocalización y para exigir transparencia. - CCOO

GIJÓN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa Europeo (CEE) de ArcelorMittal, junto a representantes sindicales de Luxemburgo, Bélgica y Francia, se han concentrado este jueves frente a la sede del Grupo siderúrgico en Luxemburgo para exigir a la multinacional transparencia e información sobre el plan de deslocalización de servicios, que los sindicatos rechazan.

A través de un comunicado, han criticado las "vulneraciones reiteradas" del derecho de información y consulta de los representantes europeos de los trabajadores, al tiempo que han alertado de que la decisión "unilateral" del grupo ArcelorMittal de deslocalizar las funciones de apoyo de sus plantas en Europa, conllevará la pérdida de miles de empleo.

A este respecto, han expresado su "más firme oposición" a este proceso de deslocalización, al entender que no existe "ninguna" justificación operativa ni económica, más allá del mero ahorro que supone la implantación de las citadas actividades en un país donde las condiciones sociales y laborales está a años luz de las europeas.

También han remarcado que la Dirección no está respetando su derecho de información y consulta, según el Comité, al negarles la información detallada sobre el proceso en curso.

Esto, a su juicio, "supone una vulneración flagrante de nuestras prerrogativas como representantes de los trabajadores y trabajadoras de ArcelorMittal en Europa y que impide que desde el Comité de Empresa Europeo se pueda llegar a las pertinentes conclusiones que permitan emitir un dictamen debidamente motivado".

Han recordado, a este respecto, que todo proceso de consulta debe realizarse en un momento en que el proyecto aún pueda ser modificado; sobre la base de información "completa y por escrito"; dentro de plazos que permitan la emisión de un dictamen motivado y antes de cualquier decisión irreversible. Para el Comité, el no hacerlo vuelve a dejar claro el "nulo" compromiso de la multinacional con el diálogo social.

Por todo ello, han exigido a la Dirección de la Empresa que les entregue "de manera inmediata" la debida información relativa a este proceso, con el adecuado detalle cuantitativo y cualitativo sobre las funciones afectadas, el número de personas potencialmente excedentes y las medidas sociales de acompañamiento.

También solicitan un posicionamiento "claro" de las autoridades europeas sobre esta "grave" amenaza al empleo de un sector estratégico y que tome las medidas necesarias para hacer cumplir a ArcelorMittal con la legislación en materia de información y consulta, "buscando la forma de amortiguar el brutal impacto que podría tener en un gran número de regiones a lo largo y ancho de Europa". "El diálogo social europeo no es simbólico ni opcional, es jurídicamente vinculante", han recalcado.