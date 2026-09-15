El concurso musical FestiAMAS reúne a 201 grupos y moviliza a unos 800 jóvenes en Asturias - PRINCIPADO

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández, ha destacado hoy la importancia del concurso musical FestiAMAS como motor de cohesión social, en el marco de la presentación de la final de este certamen, que ha reunido a todos los grupos que competirán en el evento. Fernández ha valorado su impacto territorial y su contribución a dinamizar el tejido creativo, al tiempo que ha agradecido el trabajo de sus organizadores.

Fernández ha destacado la coordinación entre el Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo y la RTPA. "Estamos hablando de 201 grupos por toda Asturias, que echan raíces en su zona rural, en las cuencas y en las alas, y que movilizan aproximadamente a 800 jóvenes creadores, que construyen, que crean pueblo, que crean comunidad, que crean identidad, que crean Oviedo y que crean Asturias", ha valorado.

El responsable de Juventud ha subrayado la función de la expresión cultural como herramienta de convivencia: "Toda esa música, participación y alegría debe seguir contribuyendo a enterrar cualquier acto de xenofobia, racismo o ensalzamiento que, de una u otra manera, ataque nuestras normas de convivencia".

En este sentido, ha reafirmado la apuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos por los valores que representa el festival, que se reflejan también en la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. "La música y la cultura forman parte de ese modelo constructivo de la sociedad que queremos y desde el Instituto Asturiano de la Juventud vamos a apoyar la candidatura, como no puede ser de otra manera", ha precisado.

La fase final del certamen tendrá lugar el próximo domingo, 20 de septiembre, en la plaza Feijoo de Oviedo, a partir de las 19.00 horas, con las actuaciones de Lorena Lawrence, Black Stokers, Dr. Lokomoto, Milana Bonita, Grape, Deze y Deneka y Tesela.