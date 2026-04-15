Condenan a Servicio Riojano de Salud por la muerte de un paciente en Asturias al que no trataron un aneurisma

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En el HUCA "hicieron todo lo posible para salvarle la vida", pero tras 8 años la situación había empeorado

OVIEDO/LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia número 105 de Madrid ha condenado a a la Aseguradora del Servicio Riojano de Salud al pago de una indemnización de 170.000 euros, por mala praxis médica debida al retraso de 8 años en intervenir un aneurisma de aorta. El paciente terminó falleciendo tras ser operado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), cuando el aneurisma ya había crecido demasiado. La Sentencia, según ha informado el 'Defensor del Paciente', "ya es firme".

En los hechos se indica que el paciente acudió al Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro de La Rioja el 19 de noviembre de 2013, cuando el paciente tenía 60 años. Tras realizarle un TAC, se confirmó que padecía un aneurisma abdominal de 67 mm de diámetro. Sin embargo, los servicios sanitarios "hicieron caso omiso al tamaño del aneurisma, que en ese momento ya superaba el umbral recomendado para ser intervenido quirúrgicamente".

La sentencia refleja que no derivaron al enfermo al Servicio de Cirugía Vascular, algo que "resultaba vital y necesario teniendo en cuenta el tamaño del aneurisma". "Tampoco se llevó a cabo ningún tratamiento, seguimiento o control de la evolución de este", apunta. Los servicios sanitarios "pasaron por alto el hallazgo del aneurisma sin tener en cuenta el riesgo que conllevaba", ha señalado la Asociación en un comunicado.

En febrero de 2021, 8 años después y debido a un motivo diferente, se pautó la realización de un nuevo TAC que "evidenció que el tamaño del aneurisma había crecido de manera alarmante hasta alcanzar los 84 mm". "Los resultados no podían ser más desalentadores porque además el aneurisma presentaba rotura inminente y no había tiempo para preparar una prótesis a medida", han añadido.

El paciente fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias, donde fue intervenido con fecha 2 de marzo de 2021. Tras la operación, el paciente fue derivado a la REA donde permaneció ingresado con "una evolución muy tórpida durante 38 días". "Habían pasado 8 años desde el descubrimiento del aneurisma, cuando tenía un tamaño de 67 mm y ya superaba el umbral recomendado para ser intervenido quirúrgicamente por resultar altamente mortal", han apuntado.

La situación basal del paciente en 2021 "ya no era la misma, no sólo por la evolución de la enfermedad, sino también por su edad. Las posibilidades de superar con éxito la intervención del aneurisma eran mucho más escasas". A pesar de que en el HUCA "hicieron todo lo posible para salvarle la vida, los daños provocados por el crecimiento del aneurisma eran ya fatales. El paciente no logró superar el postoperatorio y falleció el 9 de abril de 2021", han señalado.

La sentencia concluye que, de haberse operado en 2013 en lugar de 2021, "el paciente hubiera tenido muchas más posibilidades de supervivencia".