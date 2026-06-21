Una conductora resulta ilesa tras volcar y salirse de la carretera entre Avilés y Luanco

Coche volcado en Gozón.
Coche volcado en Gozón. - SEPA
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 21 junio 2026 11:18
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   OVIEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos de Bomberos de Asturias con base en Avilés han acudido al vuelco de un turismo en la AS-238, punto kilométrico 5, en el Alto del Palomo sentido Avilés, en Gozón. La conductora resultó ilesa.

   El SAMU activó la ambulancia de la zona, pero la accidentada no precisó traslado sanitario. El 112 recibió el aviso a las 8:34 horas. 112 Asturias.

   Los bomberos garantizaron un entorno seguro con el corte de la batería del coche, gestión de líquidos y protección y señalización del lugar, además de atender a la afectada que estaba fuera del vehículo.

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