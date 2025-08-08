CONECTA supera los 341.000 usuarios y ya valida el 60% de los viajes en transporte público que se realizan en Asturias

Reunión del consejo de CTA, presidido por el consejero Alejandro Calvo en Fidma. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha informado este viernes al consejo de administración del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) sobre las estadísticas de este organismo, con 28.926.861 viajes en transporte público por carretera.

En una nota de prensa, Calvo ha destacado que ya se han superado los 341.000 usuarios de CONECTA y en julio más de 80.000 personas utilizaron los servicios de lanzaderas a playas.

"Este modelo de movilidad representa un servicio público comprometido con la sostenibilidad, el equilibrio territorial y la protección del patrimonio natural. Pero, sobre todo, busca mejorar la vida diaria de la ciudadanía, ofreciendo un transporte de calidad, eficiente, accesible y seguro. Queremos que la gente tenga el mejor servicio posible y se anime a dejar el coche en casa", ha asegurado Calvo.

CONECTA EN GIJÓN

Por otra parte, Alejandro Calvo ha recordado que, desde mediados de junio, el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) cuenta con una Oficina de Atención Ciudadana en Gijón, para facilitar información y gestionar solicitudes de la tarjeta CONECTA.

La apertura de esta oficina ha coincidido con un notable incremento en el número de usuarios en el concejo, especialmente tras la subida de tarifas en las rutas gestionadas por EMTUSA a partir del 1 de julio.

A 31 de julio, 71.765 gijoneses disponían de la tarjeta CONECTA, lo que supone 24.502 nuevos titulares en mes y medio, un aumento del 51,8%.

Entre las mejoras implementadas por el CTA también destaca el refuerzo de las conexiones metropolitanas de Gijón con Oviedo, Avilés y Mieres. Además, con motivo de la Semana Grande, se pondrá en marcha una operativa especial que incluye el refuerzo de los servicios nocturnos (búhos) y la incorporación de líneas especiales.