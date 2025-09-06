La Confederación Hidrográfica del Cantábrico trabaja en la conservación del río Nora (Siero)

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha iniciado trabajos de mantenimiento, conservación y mejora en el río Nora en Feleches (Siero). Estas actuaciones se realizan en el marco del convenio para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el concejo, en el que se contempla una inversión de 400.000 euros durante 4 años.

Las actuaciones contemplan la intervención en un tramo del río Nora, con una longitud aproximada de 96 metros y una inversión de 5.000 euros. De manera simultánea se ejecutan trabajos complementarios en tramos rurales, que se extienden por 169 metros, con una inversión estimada de 10.000 euros, de acuerdo con el reparto competencial vigente, tramos urbanos bajo responsabilidad municipal y tramos no urbanos bajo competencia estatal.

Los trabajos previstos incluyen la retirada de árboles caídos transversalmente al cauce, así como de restos vegetales y materiales antrópicos que puedan formar obstrucciones y reducir la capacidad de desagüe del río Nora. Asimismo, se procederá al apeo de ejemplares de arbolado seco que presenten un riesgo claro de caída sobre el cauce o sobre infraestructuras próximas.