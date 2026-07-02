La Conferencia Iberoamericana de Trabajo aprueba la 'Declaración de Avilés' sobre cuidados e inteligencia artificial

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, preside la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, a 2 de julio de 2026, en Avilés, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo, celebrada este jueves en Avilés bajo la presidencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha concluido con la aprobación de la denominada 'Declaración de Avilés', un documento en el que los países participantes han fijado compromisos comunes para avanzar en el trabajo decente, la mejora de los cuidados y la regulación de la inteligencia artificial y la gestión algorítmica en el ámbito laboral.

En la clausura del encuentro, Díaz ha destacado el clima de "diálogo" y "diagnosis compartida" que ha presidido las sesiones de trabajo, centradas en dos de los principales retos del mercado laboral: los cuidados y el impacto de la inteligencia artificial.

Según ha explicado, la declaración recoge el compromiso de los ministerios iberoamericanos de Trabajo de impulsar políticas que refuercen el diálogo social, la negociación colectiva y la participación de gobiernos, empleadores y sindicatos para afrontar ambos desafíos.

COMPROMISO IBEROAMERICANO EN ECONOMÍA SOCIAL

Asimismo, la conferencia ha aprobado el Compromiso Iberoamericano en Economía Social y Solidaria 2026-2030, que, según ha señalado la ministra, supone "un gran acuerdo iberoamericano" para seguir impulsando este modelo económico tras el liderazgo de España en la aprobación de la primera resolución de Naciones Unidas sobre economía social.

Díaz ha considerado que la conferencia ha sido "un éxito" y ha defendido que, en un contexto internacional marcado por las dificultades, el encuentro ha demostrado que "es posible dialogar, debatir y acordar" sobre cuestiones de especial complejidad.

EVOLUCIÓN DEL PARO

Preguntada por los datos de empleo conocidos este jueves, la vicepresidenta ha destacado que España alcanza los 22,4 millones de personas ocupadas, "la mitad de ellas mujeres", y ha puesto el acento en que el paro juvenil se sitúa en 159.000 personas, la cifra "más baja de toda la serie histórica".

También ha subrayado que el desempleo ha descendido por debajo de los 2,3 millones de personas y ha calificado de "muy positivas" las cifras de ocupación y reducción del paro tanto en el conjunto del país como en Asturias.

"Las cifras de empleo hoy, de ocupados, de crecimiento de ocupados en Asturias y en toda España, me van a permitir que les diga, es brutal", ha afirmado.

Díaz ha atribuido esta evolución a la reforma laboral pactada en el marco del diálogo social con sindicatos y empresarios y ha defendido que esa norma ha contribuido decisivamente a mejorar el mercado de trabajo.

No obstante, ha asegurado que el Gobierno no puede darse por satisfecho mientras existan familias con alguno de sus miembros en situación de desempleo. "Yo no me conformo. Por cada familia que quede en desempleo hoy vamos a seguir trabajando", ha concluido.