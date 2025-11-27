Confirman el hallazgo de los primeros restos en la fosa de La Lloba (Castrillón)

Trabajos en la fosa de La Lloba, en Castrillón. - PRINCIPADO

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha confirmado este jueves el hallazgo de los primeros restos de víctimas de la represión franquista en la fosa de La Lloba, en Castrillón, en el marco del programa autonómico para la recuperación de víctimas en cunetas y fosas comunes de la región.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha visitado esta tarde los trabajos y ha destacado la importancia de este avance para ofrecer "verdad, justicia y reparación" a las familias que llevan décadas esperando respuestas.

Durante la visita, Zapico ha estado acompañado por la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado. El equipo arqueológico Arqueoa, encargado de la intervención, informó del hallazgo de "dos pies con sus botas, con clavos en la suela" y fragmentos de un cráneo, restos que ya han sido comunicados a la autoridad judicial, que ha autorizado la continuidad de las excavaciones.

Zapico ha subrayado el valor histórico de los hallazgos defensivos localizados en la zona y el esfuerzo del equipo ante las complejas condiciones de trabajo. "Este tiene que ser hoy el mensaje y la noticia que anime a todos estos familiares que llevan décadas esperando para conocer qué pasó con sus familiares que fueron asesinados durante la brutal represión posterior a la guerra", ha indicado.

El consejero ha explicado que la intervención continuará en las próximas semanas, tras la inspección realizada con georradar que ha permitido definir las líneas de trincheras excavadas en la zona. "En los próximos meses vamos a continuar; tienen más o menos todas las líneas de la parte superior hacia lo que sería la línea del frente definidas", ha detallado.

Zapico ha expresado su deseo de que los trabajos permitan ofrecer respuestas y consuelo a las familias: "Lo que espero, lo que me gustaría, casi más un deseo, es que, más allá de estos maravillosos restos bélicos, pudiésemos encontrar restos que nos permitan dar una respuesta y un consuelo a todos estos familiares de las víctimas de la represión".

Finalmente, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Asturias con las políticas de memoria democrática, asegurando que "este compromiso se verá reflejado en los presupuestos para garantizar la continuidad de los trabajos".