Consejería de Salud y SIMPA firman el acuerdo de salida de la huelga autonómica

Manifestación de médicos convocada por el Simpa - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio de Salud, Aquilino Alonso, y el secretario general del Sindicato Médico Asturias, José Antonio Vidal, firman hoy el acuerdo de salida de la huelga autonómica. Será a las 15.00 horas en la Sala de juntas del Sespa donde aún permacenen reunidos.

Los Médicos asturianos tenían hoy la segunda jornada de huelga después de salir a la calle en la tarde de este miércoles donde, además de las reivindicaciones de carácter nacional, también planteaban un buen número de exigencias que dependen del Principado de Asturias.

Según explicaba a los periodistas el secretario general del Simpa, José Antonio Vidal, los médicos asturianos están "hartos" y "cansados" por la situación que padecen. "Estamos en un régimen laboral que directamente explota porque no tiene parangón con ninguna otra profesión", ha alertado.

"No son privilegios, no estamos exactamente pidiendo más dinero, sino una cierta dignidad laboral porque la comparación con cualquier otra profesión es absolutamente denigrante para la nuestra", añadía el dirigente del Simpa.