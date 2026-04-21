Calvo dice que el Principado "no habló de recuperar la autopista del mar, sino de tener una conexión marítima"

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha manifestado este martes que no hay ningún incumplimiento sobre la recuperación de la autopista del mar por que el Gobierno "no habló de recuperar la autopista del mar, sino de tener una conexión marítima a través del puerto de Gijón y es ahí donde el Principado puede aportar una parte.

"Ese compromiso sigue siendo firme porque así aparece en nuestro presupuesto con una partida específica, del mismo modo que hacemos para la conectividad aérea, en el que en un marco de colaboración, igual que en la conectividad aérea se hace con el aeropuerto de Asturias y con AENA, podamos hacerlo en este caso con puertos del Estado y el puerto de Gijón", dijo Calvo.

Ha explicado el consejero que el Gobierno no parte de cero porque si hay una experiencia previa que indica claramente, y así se ha expresado desde el puerto de Gijón, que "la autopista del mar no se puede sostener con fondos públicos, sino que evidentemente necesita ser rentable en sí misma".

Ha añadido Calvo que para eso hay un trabajo previo muy importante que es reforzar la base logística que tiene que sostener esa autopista del mar, y ahí sí se están dando pasos muy importantes.

El consejero respondía así al diputado de Vox, Gonzalo Centeno "sobre las causas del incumplimiento del Gobierno de su promesa de recuperar la autopista del mar.

Calvo ha acusado al diputado de Vox de tener un "absoluto desconocimiento" de la realidad, obviando por ejemplo que el tráfico de contenedores en el puerto de Gijón están máximos históricos o que se han abierto nuevas líneas de contenedores por ejemplo con Canadá.

Centeno ha recordado al consejero que su gobierno, el gobierno de Adrián Barbón, prometió que Asturias sería el polo logístico del Cantábrico y, sin embargo la realidad técnica en 2026 es que Asturias es una isla logística para el transporte pesado hacia Europa mientras que sus vecinos siguen absorbiendo el tráfico que debería salir por Gijón.

"Hoy una empresa asturiana compite en clara desventaja frente a la cántabra o la gallega, que sí que tienen alternativas eficaces", lamentó Centeno, que ha contrapuesto la situación de otros puertos como el de Santander, con el de Gijón.