El consejo de administración de Vipasa nombra a Marta Pulgar gerente de la empresa pública

Archivo - Marta Pulgar , en una imagen de archivo - DAMIÁN ATIENZA - Archivo

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Viviendas del Principado S.A. (Vipasa) ha acordado este lunes nombrar a Marta Pulgar gerente de la empresa pública, a propuesta de la comisión de valoración responsable.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el acuerdo ratifica la propuesta elevada tras el proceso, desarrollado según la normativa vigente y bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y máxima transparencia.

"Como muestra de este compromiso, durante el proceso se hizo pública la relación de las once candidaturas que superaron la primera fase, así como el nombre de la persona propuesta por la comisión de valoración", han explicado.

Marta Pulgar García (1975) es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y cuenta con un máster en Dirección y Gestión Pública de Vivienda y Suelo por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Está previsto que la nueva responsable de Vipasa formalice el contrato y se incorpore a su puesto en los próximos días.

A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado responsabilidades en el ámbito jurídico, institucional y de gestión pública. Fue concejala del Ayuntamiento de Siero y primera teniente de alcalde, con competencias en áreas como Urbanismo, Hacienda o Personal. También ejerció como directora-gerente de Vipasa entre 2009 y 2012, etapa en la que asumió la dirección ejecutiva de la empresa pública, la gestión de recursos humanos y la coordinación de sus distintas áreas.

Asimismo, fue diputada en la Junta General durante dos legislaturas. En la actualidad, es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores del Principado, donde desempeña funciones técnicas en el ámbito administrativo y jurídico.