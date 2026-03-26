"En el Consejo de Estado hay mucha caspa", dice Álvarez (UGT) tras el dictamen sobre el registro de jornada

Pepe Álvarez y Javier Fernández Lanero - EUROPA PRESS

LLANERA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado este jueves muy crítico con el Consejo de Estado tras el dictamen emitido por el organismo sobre el registro de jornada. El líder sindical ha afirmado que los argumentos del Consejo coinciden con los de la patronal. "Me parece que en el Consejo de Estado hay mucha caspa", ha lamentado.

Álvarez se ha pronunciado en esos términos en una rueda de prensa ofrecida en un complejo hostelero de Llanera (Asturias), donde se celebra la Asamblea de Delegados de UGT Asturias.

Ha tildado de "desdeñable" y de "impresentable" el informe del Consejo de Estado. Además, ha recordado al Gobierno central que el registro horario forma parte de los acuerdos sociales que se llevan con las organizaciones sindicales. "Este es un decreto que habíamos acordado porque es absolutamente necesario", ha indicado.

"Me parece sorprendente que el Consejo de Estado tenga una posición jurídica casi calcada a la que mantienen los informes de la CEOE", ha apuntado Álvarez.

"¿Cuál es la razón para que no se pueda regular todos los procesos que tienen que ver con la digitalización alegando que no está reconocido en una determinada ley?", se ha preguntado el líder sindical, que ha apuntado que esa razón podría pasar por "proteger a los defraudadores".

El secretario general de UGT ha reclamado a los consejeros del Consejo de Estado que sean plenamente conscientes de que están en el siglo XXI y que las resoluciones tienen que responder a una legalidad "entendida desde la perspectiva de la necesidad obvia que hay en este país de que no se continúe abusando de millones de personas".