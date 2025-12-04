El consejo de Gobierno aprobará antes de fin de año la Ley de Vivienda y la remitirá a la Junta

Archivo - Los consejeros Ovidio Zapico y Guillermo Peláez - EUROPA PRESS - Archivo

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico ha manifestado este jueves que "en próximos días, y en todo caso antes de que acabe el año, la Ley de vivienda será aprobada por el Consejo de Gobierno y remitida a esta Junta General".

Zapico ha abierto este jueves la ronda de comparecencias parlamentarias para explicar las cuentas previstas para 2026 en cada una de las áreas del Gobierno.

Ha vuelto a incidir este jueves en que para su gobierno y para su consejería la vivienda es sin duda una de las cuestiones más importante que va en consonancia con lo que opina la sociedad española y asturiana que tienen en el acceso a la vivienda como el principal de los problemas.

"No estamos ante una crisis de la construcción de la vivienda como tal, no estamos ante una crisis de los constructores, estamos ante una crisis para acceder a esa vivienda digna y adecuada", dijo Zapico que ha querido incidir en que las actuaciones que desarrollan con los diferentes ayuntamientos lo hacen sin ningún tipo de sectarismo político.

Se ha referido el consejero al programa Alquilamoste, un programa que "hoy ya es una realidad, que figura con un millón de euros, pero que es un crédito ampliable". "Tanto dinero como el Alquilamoste necesite, tanto dinero tendrá a disposición. Empezábamos este año con el objetivo de tenerlo aprobado en las últimas semanas del año y gracias al buen hacer, esas semanas se adelantaron un poco en el tiempo", dijo.

Así Zapico ha explicado que el programa ya está abierto y hasta ayer había un total de 206 inscripciones en el mismo; 189 corresponden a inquilinos que buscan un piso en este régimen de alquiler asequible y 17 a propietarios. Esos 17 pisos que se han puesto a disposición del programa están 5 en Gijón, 5 en Oviedo, 3 en Siero, 2 en Langreo, 1 en Avilés y 1 en Gozón.

"Estamos trabajando ya en las visitas de los técnicos para comprobar que el piso se adapta a los requisitos que el programa establece y yo creo que estoy hoy en condiciones de afirmar que a lo largo de este mes dejaré firmados los primeros contratos vamos por lo tanto un poco más adelantados de lo que preveíamos", indicó.

También ha explicado Ovidio Zapico que, en referencia a las zonas tensionadas, prácticamente han concluido ya los trabajos previos que la próxima resolución que inicie la declaración de zonas tensionadas y también en próximos días, y en todo caso antes de que acabe el año, la ley de vivienda será aprobada por el Consejo de Gobierno y remitida a esta Junta General.

"Buscamos, y lo hemos dicho muchísimas veces, garantizar ese acceso a esa vivienda digna, adecuada y asequible para la mayor parte de la sociedad asturiana. Sin olvidarnos de los colectivos más vulnerables. Tenemos que seguir trabajando e implicándonos para mejorar el parque público, pero sobre todo también prestando atención a esa clase trabajadora que tiene dificultades y muchas para poder llegar a esa vivienda digna. Para esa clase trabajadora es para la que destinamos una mayor parte de nuestros desvelos", dijo Zapico.