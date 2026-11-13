"Mi consejo de gobierno siempre se va a someter al control parlamentario", garantiza Barbón (PSOE)

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno en Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado este viernes que sus consejeros siempre van a someterse al control de los diputados autonómicos. "Mi consejo de gobierno siempre se va a someter al control parlamentario", ha afirmado el dirigente asturiano.

Barbón se ha referido a este asunto después de que el presidente del PP de Asturias le pidiese explicaciones por lo ocurrido en la última sesión plenaria, cuando el consejero Ovidio Zapico abandonó el hemiciclo después de decir que suspendía indefinidamente su participación en las sesiones de control parlamentario hasta que los grupos de la oposición dejasen de bloquear la tramitación de una norma sobre vivienda.

"Todos los consejeros han cumplido con su obligación de rendir cuentas a esta cámara", ha afirmado Barbón, recordando a los diputados del PP que el propio Zapico estuvo en el debate el martes y contestó a las preguntas que se le plantearon desde la oposición.

Además, Barbón, ha acusado al PP de bloquear durante semanas la ponencia de la Ley de Vivienda, un comportamiento que ha calificado como "gravísimo" y que supone "subvertir el orden democrático", Álvaro Queipo.

En su intervención, Barbón ha establecido una clara línea divisoria entre las prioridades de su Gobierno y las del PP en materia de vivienda. "Entre estar con la gente y con los especuladores, ustedes con los especuladores", ha afirmado, ampliando después esta crítica a otros aspectos: "Entre estar con los que viven de los demás a través de las rentas, o apoyar a los que trabajan cada día para salir adelante, deciden apoyar a los rentistas".

El presidente asturiano ha reiterado el compromiso de su Ejecutivo con la vivienda como derecho fundamental frente a su consideración como negocio. "Entre los que quieren beneficiarse y convertir la vivienda en un negocio especulativo, o aquellos que defendemos que sea un derecho, nosotros estamos con los derechos", ha manifestado.

Las explicaciones de Barbón, sin embargo, no convencieron a los parlamentarios del PP. "Es precisamente por las políticas del Gobierno de España y también de su gobierno, que en Asturias estamos padeciendo la situación que padecemos en estos momentos", ha criticado Álvaro Queipo.

El líder de la oposición asturiana ha explicado que entre los años 2020 y 2025 el Ejecutivo autonómico presupuestó 470 millones de euros para políticas de vivienda, pero hubo 300 que ni siquiera se invirtieron.

El dirigente 'popular' ha presentado un balance crítico de los resultados en el mercado inmobiliario asturiano desde que Barbón accedió a la presidencia en 2019. Según Queipo, desde que Barbón es presidente, el precio de la vivienda ha aumentado un 65% en Asturias. "La vivienda ha crecido proporcionalmente cuatro veces más que los salarios de los asturianos", ha añadido.0

Queipo ha cuestionado la propuesta de ley de vivienda impulsada por Izquierda Unida con las enmiendas de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, argumentando que sus medidas "van a empeorar la situación general de la vivienda en Asturias" al introducir "más restricciones, más intervención y más obstáculos para que aparezcan viviendas en el mercado asturiano".

"Yo no sé si usted de verdad cree que con más trabas se va a conseguir que se construyan más viviendas en Asturias", le ha dicho a Barbón. Queipo ha comprometido públicamente a derogar la ley de vivienda, en caso de ser aprobada, si el PP gana las elecciones de mayo de 2027.