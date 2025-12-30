La conservera asturiana 'El Viejo Pescador' se hace con la subasta de todo el pulpo de enero del Cantábrico

Archivo - Pulpo del Cantábrico de la conservera asturiana 'El Viejo Pescador'. - 'EL VIEJO PESCADOR' - Archivo

OVIEDO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conservera asturiana 'El Viejo Pescador' se ha adjudicado en exclusiva toda la producción de pulpo del Cantábrico con certificado MSC que se capture durante el mes de enero de 2026 en las lonjas de Cudillero, Luarca, Puerto de Vega, Viavélez y Tapia de Casariego, tras resultar ganadora en la subasta celebrada para dicho periodo.

Con sede en Tapia de Casariego, la compañía ha sido la adjudicataria única de la subasta correspondiente al pulpo de enero, uno de los meses más valorados de la campaña por la calidad del producto resultante, asociado a la frescura y características de la pesca en esa época del año.

Toda la producción procedente de las cinco lonjas del occidente asturiano será destinada en exclusiva a la conservera, reforzando su compromiso con la pesca local y los productos del Cantábrico, basados en materia prima de proximidad y de alta calidad.

'El Viejo Pescador' consolida así su posición como una de las conserveras de referencia en la gestión y valorización del pulpo del Cantábrico, fortaleciendo su relación con las lonjas y el sector pesquero regional, además de garantizar la trazabilidad del producto desde su origen hasta su proceso final de transformación.

La certificación MSC (Marine Stewardship Council) acredita que el pulpo capturado procede de una pesca salvaje y sostenible conforme a estándares internacionales de buenas prácticas definidos por la FAO y la organización ISEAL. En la actualidad, el único pulpo con este sello a nivel mundial es el capturado en Asturias entre los puertos de Tapia de Casariego y Puerto de Vega.