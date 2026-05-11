El Consorcio de Transportes de Asturias incorpora su primer autobús cien por cien eléctrico

Autobús cien por cien eléctrico. - PRINCIPADO

OVIEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha incorporado a su red el primer autobús cien por cien eléctrico, un vehículo de última generación que operará en la flota del Tranvía Eléctrico de Avilés y que incorpora los últimos avances en tecnología y accesibilidad.

La directora general de Transportes, Arantza Fernández Páramo, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, presentaron este lunes el nuevo vehículo en el barrio de La Luz.

Incide el Ejecutivo en que la llegada de este autobús a las rutas interurbanas del CTA refuerza el compromiso del Gobierno de Asturias con una movilidad más sostenible. Esta apuesta se suma a iniciativas como la tarifa CONECTA, el refuerzo y mejora de la oferta de servicios del consorcio y el apoyo al sector del transporte en el proceso de descarbonización de sus flotas.

El nuevo vehículo eléctrico cuenta con tecnología avanzada que le permite alcanzar una autonomía de hasta 450 kilómetros y completar su recarga en menos de tres horas, lo que garantiza su operatividad diaria en condiciones reales de servicio.

Su utilización evitará la emisión de más de 115 toneladas de CO2 a la atmósfera al año, reforzando la función del transporte público como herramienta clave en la lucha contra el cambio climático y en la mejora de la calidad del aire.

El autobús ha sido diseñado para garantizar la accesibilidad universal. Así, dispone de rampa automática y manual, espacio para dos sillas de ruedas, sistema de inclinación lateral y amplias puertas. Asimismo, incorpora herramientas avanzadas de seguridad como frenado automático, control de estabilidad, cámara de 360 grados, detector de fatiga y ayudas a la conducción, lo que incrementa la protección tanto de las personas usuarias como del personal conductor.