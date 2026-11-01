La construcción asturiana no encuentra suficientes profesionales pese al aumento de alumnos de FP

Desayuno Dualiza - CAIXABANK

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La construcción asturiana necesita más profesionales de los que forma actualmente la Formación Profesional (FP), pese al aumento de la matrícula en los ciclos vinculados al sector. Así lo han advertido empresas y centros educativos participantes en durante el Desayuno Dualiza celebrado en la Fundación Laboral de la Construcción, en el que analizaron las dificultades para captar trabajadores cualificados y garantizar el relevo generacional.

Entre los perfiles más demandados figuran instaladores de distintas especialidades, oficiales y encargados de obra, técnicos de montaje y peones. Los participantes señalaron que la falta de personal afecta a prácticamente todos los oficios y que la necesidad se mantendrá a corto, medio y largo plazo, con dificultades específicas en determinadas zonas de Asturias, especialmente en el occidente y el oriente.

Los centros educativos constatan un incremento de la matrícula en las familias profesionales de Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, e Instalación y Mantenimiento. Sin embargo, ese crecimiento todavía no permite cubrir las necesidades de las empresas, que también deben afrontar el envejecimiento de sus plantillas y los cambios tecnológicos en materiales, herramientas y maquinaria.

El encuentro puso de relieve las dificultades para estrechar la colaboración entre centros y empresas durante la formación del alumnado. Aunque los centros consiguen plazas de formación en empresa para los estudiantes de segundo curso, encuentran más obstáculos para incorporar a los de primero, en parte porque las compañías no siempre disponen de personal suficiente para acompañar su aprendizaje.

Para mejorar esta conexión, los participantes plantearon reforzar la orientación profesional, impulsar figuras que faciliten el contacto entre centros y empresas y simplificar los trámites administrativos de la FP Dual. También propusieron mejorar la formación en prevención de riesgos laborales, al considerar que parte del alumnado termina sus ciclos sin toda la preparación preventiva específica que requiere su incorporación a una obra.