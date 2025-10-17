Consumo alerta de la presencia de listeria y E.coli en queso de cabra distribuido por siete comunidades

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado este viernes de la alerta sanitaria por presencia de las bacterias 'Listeria monocytogenes' y 'Escherichia coli' en queso de cabra moho blanco de la marca 'Suerte Ampanera' - QUESO DE CABRA

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado este viernes de la alerta sanitaria por presencia de las bacterias 'Listeria monocytogenes' y 'Escherichia coli' en queso de cabra moho blanco de la marca 'Suerte Ampanera' distribuido en siete comunidades autónomas, si bien no se descarta que puedan existir redistribuciones a autonomías.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid.

La Aesan ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. La propia empresa, en un ejercicio de autocontrol, ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Esta información ha sido trasladada a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Asimismo, las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis --vómitos, diarrea o fiebre-- se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos --entre los que destaca 'Listeria monocytogenes'--.