Controlada una fuga de gas provocada por unas obras en Cangas del Narcea

Lugar de la fuga - SEPA

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Asturias han controlado este jueves una fuga de gas provocada por unas obras en la plaza Asturias de la localidad asturiana de Cangas del Narcea.

El suceso se ha saldado sin personas afectadas, según información del el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recogida por Europa Press.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del incidente a las 10.54 horas. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos tras registrarse el escape durante la ejecución de unos trabajos en la vía pública.

Una vez en la zona, los efectivos de emergencia instalaron un acortinador de agua para minimizar el escape, establecieron un perímetro de seguridad en el entorno y realizaron las correspondientes mediciones con un explosímetro para garantizar la ausencia de riesgo.