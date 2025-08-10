OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha convocado el I Premio Literario María Luisa Castellanos, que nace con el objetivo de promover la reflexión y la creación artística en torno a los fenómenos de la emigración y el retorno asturianos. Las personas interesadas podrán enviar sus propuestas hasta el próximo 25 de agosto.

El galardón repartirá 6.000 euros en premios, con 3.000 para el primero, 2.000 para el segundo y 1.000 para el tercero. Podrán presentarse textos narrativos, poéticos o teatrales que aborden la migración asturiana desde cualquier perspectiva.

El certamen, impulsado por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, a través de la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno, lleva el nombre de María Luisa Castellanos, escritora, periodista y activista considerada la primera sufragista asturiana.

Nacida en Llanes en 1892, y fallecida en el exilio en México, en 1974, Castellanos fue pionera del feminismo y coetánea de Clara Campoamor y otras reconocidas intelectuales. Fue una de las primeras mujeres matriculadas en la Universidad de Oviedo y una firme defensora del derecho al voto femenino, convicción que reflejó en sus trabajos periodísticos en diferentes medios locales, nacionales e internacionales y en sus publicaciones literarias.

Toda la información sobre la convocatoria está disponible en el siguiente enlace: https://goo.su/5ChTRU.