Convocados seis días de huelga de TUA en Oviedo, coincidiendo con las fiestas de San Mateo y en octubre

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Transportes Unidos de Asturias (TUA) ha anunciado la convocatoria de seis jornadas de huelga en el servicio de transporte urbano de Oviedo los días 18, 19 y 20 de septiembre, coincidiendo con las fiestas de San Mateo, y 8, 9 y 10 de octubre, tras la falta de avances en las negociaciones con la empresa y el Ayuntamiento.

Según fuentes sindicales, las movilizaciones retoman las protestas previstas ya en mayo, que entonces se suspendieron en espera de avances en las negociaciones. Sin embargo, ante la falta de respuesta, el comité ha decidido retomarlas porque considera que los temas planteados son "muy importantes".

Entre sus principales reclamaciones está la falta de baños en las cabeceras de línea, una demanda histórica que ya formaba parte del pliego de condiciones desde 2019 y que, denuncian, en seis años solo se ha materializado con un único baño instalado en Entrepeñas (Tudela Veguín). "En pleno 2025 seguimos teniendo que buscar alternativas para nuestras necesidades", señalan.

También rechazan la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia, conocidas como "drivecam", argumentando que los autobuses ya cuentan con sistemas suficientes de seguridad, con entre dos y cuatro cámaras según el tipo de vehículo. Además, reclaman que se reconozca un "plus de conducción" para los mecánicos que realizan el traslado de vehículos averiados o la gestión de inspecciones técnicas, labores que consideran no están debidamente remuneradas.

Actualmente, según detallan, la plantilla de TUA está compuesta por unas 250 personas, entre fijos y eventuales, y desde el comité lamentan la falta total de respuesta del Ayuntamiento de Oviedo que, según denuncian, no ha contestado a sus comunicaciones ni ha accedido a reunirse con la representación sindical, lo que califican como un trato de "cero a la izquierda". Tampoco han recibido novedades por parte de la empresa, y recuerdan que la última ronda de negociaciones se prolongó durante 13 horas sin llegar a acuerdo alguno.

Aunque mantienen la puerta abierta al diálogo, reconocen que la confianza es escasa y que la posibilidad de acuerdo dependerá "del momento y de cómo les pille". Insisten en que estas reivindicaciones son justas y exigen que el Ayuntamiento asuma sus responsabilidades, puesto que son cuestiones contempladas en el pliego de condiciones del servicio municipal de transporte.