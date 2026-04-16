Convocados el XXXIII Premio Internacional de Ensayo Jovellanos y el XIV Premio Internacional de Poesía Jovellanos

Archivo - Casa natal de Jovellanos en Gijón (Asturias) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ediciones Nobel ha convocado el XXXIII Premio Internacional de Ensayo Jovellanos y el XIV Premio Internacional de Poesía Jovellanos, El mejor poema del mundo.

Según una nota de prensa de los organizadores de estos certámenes, en el caso del XXXIII Premio Internacional de Ensayo Jovellanos se busca distinguir creaciones originales e inéditas que supongan una aportación relevante en los campos del pensamiento, las humanidades, las ciencias sociales y de la naturaleza, escritas por autores de cualquier país del mundo.

El galardón, que tiene periodicidad anual, fue instituido hace 30 años, en 1994, al cumplirse el 250 aniversario del nacimiento de Gaspar Melchor de Jovellanos.

El Premio Internacional de Ensayo Jovellanos tiene por finalidad dar a conocer propuestas originales y reflexiones profundas que estimulen la apertura de nuevos caminos en la permanente lucha del ser humano por ensanchar los horizontes de su conocimiento y por hallar respuestas a los numerosos problemas e interrogantes que conmueven a la sociedad contemporánea.

La obra ganadora será publicada tras conocerse el fallo del jurado, con la intención de aportar así al sector del libro y al panorama cultural español un producto editorial de contrastada calidad.

La concesión de este galardón conlleva una dotación económica de 9.000 euros. Las inscripciones permanecerán abiertas en la página web www.premiojovellanos.com hasta el próximo 8 de enero de 2027. Este galardón cuenta con el apoyo de Ayuntamiento de Gijón y Caja Rural de Asturias.

El último ganador del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos fue el paleoantropólogo y académico de la lengua José María Bermúdez de Castro por su obra Hijos de África, de próxima publicación en Ediciones Nobel.

Con respecto al XIV Premio Internacional de Poesía Jovellanos, El mejor poema del mundo, se pretende con este certamen encontrar "el mejor poema del mundo" para recordar al ilustre Gaspar Melchor de Jovellanos.

La dotación del premio es de 2.000 euros y en él pueden participar autores de cualquier país con poemas escritos en cualquier idioma, sea este oficial o no. Para poder participar, todas las candidaturas deberán registrarse en la página web poesia.premiojovellanos.com dentro del apartado 'Inscripción' hasta el próximo 8 de enero de 2027.

El último ganador fue el poeta andaluz Diego Vaya con su composición Retrato (imperfecto) de familia, que aparecerá en breve junto a los treinta finalistas en el libro El mejor poema del mundo, 2026.