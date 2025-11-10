Convocatoria por Asturies celebra el acuerdo alcanzado con PSOE y Covadonga Tomé sobre los presupuestos

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, valoró este lunes de forma muy positiva el acuerdo fiscal alcanzado entre su formación, PSOE y la diputada Covadonga Tomé, calificándolo como "una magnífica noticia" que, a su juicio, refleja la vocación del Gobierno autonómico y de las fuerzas de la izquierda asturiana "de ser útiles para los ciudadanos y las ciudadanas de esta comunidad autónoma".

Vegas explicó que el pacto responde a una voluntad compartida de impulsar políticas progresistas y reformistas que prioricen el bienestar social. En este sentido, subrayó que el acuerdo sitúa "a las personas en el centro" de la acción política y constituye "la mejor representación" de esa idea.

Así detalló que las medidas incluidas en el pacto buscan proteger el derecho de los asturianos y las asturianas a una vivienda digna, mediante un gravamen específico "a esos grandes tenedores que pretenden especular con un bien de primera necesidad como es la vivienda".

Vegas defendió además la fórmula de negociación a tres bandas como un método "enormemente útil" que, según dijo, debería extenderse a la elaboración de los próximos presupuestos autonómicos. En su opinión, las cuentas públicas son "la clave para esas políticas progresistas, para esas políticas de fortalecimiento del Estado del bienestar y también para lo que queda de legislatura".

"Estamos viviendo una ofensiva de las derechas", dijo Vegas que apeló a la unidad de las fuerzas progresistas asturianas. "Es importante que nos unamos por ese objetivo común que es reforzar los derechos, las libertades y, sobre todo, nuestro Estado del bienestar", concluyó.