Convocatoria presentará una iniciativa para reducir la "brecha" entre autónomos y asalariados en Asturias

El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha anunciado este miércoles que su formación presentará en la Junta General una Proposición no de Ley (PNL) destinada a "reforzar la protección social de las personas trabajadoras autónomas".

"Tenemos que caminar hacia la igualdad de condiciones entre ambos colectivos", ha señalado Vegas, quien ha explicado que la iniciativa busca eliminar trabas que impiden a las mujeres víctimas de violencia de género acceder a las prestaciones por cese de actividad y corregir las "lagunas de cotización" derivadas de asumir responsabilidades familiares de cuidado, con especial impacto en sus futuras pensiones.

Vegas ha recordado que la actual normativa "apenas reconoce seis meses de cotización en estos casos y sólo si previamente se ha cobrado la prestación por cese de actividad, lo que en la práctica hace que esa previsión no tenga ningún efecto". Esta situación genera, ha añadido, una clara brecha entre asalariados y autónomos, ya que los primeros pueden integrar todas las lagunas de cotización sin limitaciones.

Por su parte, el presidente de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), Raúl Salinero, ha destacado la posición de "excelencia" de Asturias, que figura entre las cinco mejores comunidades de España en facilidades para emprender, si bien ha apuntado la necesidad de reforzar el emprendimiento femenino y el relevo generacional en el sector.

Convocatoria por Asturies y Uatae han coincidido en que el reto sigue siendo equiparar la protección social de los autónomos con la del régimen general y garantizar que las políticas públicas respondan a las realidades de un sector esencial para el tejido económico asturiano.