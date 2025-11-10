Cooperación al Desarrollo impulsa acciones para mejorar la salud sexual y reproductiva en los campamentos saharauis.

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, anunció este este lunes que el Gobierno de Asturias impulsará actuaciones específicas para mejorar la salud sexual y reproductiva en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia), donde viven 173.000 personas. Esta es una de las líneas prioritarias de actuación de la cooperación asturiana.

Coto participó por primera vez en la mesa de concertación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que se ha celebrado zona. A esta jornada, organizada conjuntamente por el Ministerio de Salud Pública saharaui y Médicos del Mundo, acudieron también responsables de otras agencias de Naciones Unidas y organizaciones implicadas en este ámbito de la salud.

La directora, que inició este lunes una visita institucional de tres días a los campamentos, ha indicado que en el encuentro se han analizado "las necesidades y desafíos que enfrenta este plan; así como los incentivos, cargas de trabajo, infraestructuras, equipamientos, reconocimiento, necesidades de formación y autonomía de las matronas, que han participado en la jornada".

Además, precisó que la salud sexual y reproductiva "es una cuestión clave desde la perspectiva de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y las niñas, pero también del derecho a la salud, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos". Asimismo, advirtió de que los recortes presupuestarios realizados por numerosos países en políticas de acción humanitaria "están produciendo graves impactos en este ámbito".

De hecho, a pesar de los avances, mueren una media de 712 mujeres cada día durante el embarazo o el parto, "lo que equivale a una mujer cada dos minutos", ha precisado.

Coto también visitó el Hospital Materno Infantil, construido en 2022 con el apoyo financiero del Principado, "un primer paso para fortalecer la atención a la salud sexual y reproductiva e impulsar condiciones laborales dignas para las saharauis, principalmente matronas y enfermeras", ha señalado.

El proyecto persigue "ofrecer cobertura integral a las necesidades de seguimiento de embarazos y asistencia en partos, así como atención a las patologías ginecológicas, ampliando así la capacidad de la unidad que actualmente se encuentra dentro del hospital nacional", ha explicado. Actualmente, en los campamentos viven 8.600 mujeres embarazadas y lactantes, 44.000 niños y niñas en edad escolar y 21.000 menores de cinco años.

Durante los últimos años, según ha destacado la directora, este plan ha generado importantes avances en áreas como la atención materno-infantil, la planificación familiar, la atención al embarazo y el parto seguro, así como en la sensibilización sobre salud sexual y reproductiva.