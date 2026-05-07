Coordinadora Ecoloxista alerta: Asturias autoriza 31 nuevos sondeos mineros en Gijón y Siero

Archivo - Sondeos de la mina de fluorita La Viesca, en La Collada (Siero), del grupo Minersa. - COORDINADORA ECOLOXISTA - Archivo

GIJÓN, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Coordinadora Ecoloxista han lamentado este jueves que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias ha autorizado el Proyecto de investigación minera de la Collada Fase 2, en los concejos de Siero y Gijón que solicita el grupo Minersa.

La Coordinadora, que ha hecho así eco a través de una nota de prensa de la publicación hecha en este día en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), ha alertado de que esto supone autorizar 31 nuevos sondeos al grupo Minersa en Gijón y Siero, lo que permite la continuidad de la mina de fluorita La Viesca, en La Collada (Siero).

A este respecto, han criticado que no se hayan atendido las alegaciones presentadas por la Coordinadora Ecoloxista, los vecinos, el Ayuntamiento de Gijón y varias asociaciones en las que se había manifestado su oposición a estos sondeos.

Para la Coordinadora, sorprende que, reconociendo la empresa que en la zona tiene datos de los numerosos sondeos realizados, 81 en la Collada, 50 en Viescas y 27 en La Camocha, a los que se suman los que 21 realizados en el año 2024, pretenda más sondeos en una zona densamente poblada.

En este sentido, han recordado que esta mina va afectar a las localidades de Gijón: Porceyo, Granda, La Camocha, Ruedes, Caldones, Baldornon, Fano, la Pedrera, Robledo y Arroyo. En el caso de Siero, la afectación llegará a: Huergo, Florida, Varé, Los Pisones, San Tirso, Palmiano, La Madera, Grandarasa, La Calabaza, Muñó, Casanula, Ceñal, La Collada, Güergo.

Al tiempo, han llamado la atención sobre que cuando la actividad minera la Viesca se explotó tuvo un "claro impacto" en los vecinos, que se quejaron de ruidos, vibraciones en sus viviendas, con el consiguiente impacto en el entorno, así como vertidos de sólidos en los cauces de la zona y un grave impacto en la actual carretera por el tráfico de camiones.

También han señalado que todas las denuncias anteriores de la actividad minera están pendiente de resolución por parte del Gobierno de Asturias. "Las tiene paralizadas en una demostración de la complicidad que tiene con la minera, para perjuicio de los vecinos", han sostenido desde la Coordinadora.

Esta última ha remarcado al Principado que no puede seguir siendo "cómplice" de las actividades mineras ni continuar sin actuar contra las secuelas a corto y medio plazo que provocan en los entornos rurales donde se desarrollan, según los ecologistas.

La Coordinadora, a mayores, ha incidido en que el Gobierno asturiano tiene la obligación de valorar el impacto que supone para el futuro de estas regiones la perforación de su subsuelo y sus consecuencias.