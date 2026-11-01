La Coordinadora Ecoloxista alerta de niveles elevados de partículas y benceno en el aire de Gijón

La Coordinadora Ecoloxista alerta de 457 microgramos de partículas PM10 por metro cúbico en Gijón - COORDINADORA ECOLOXISTA

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha alertado de los elevados niveles de contaminación registrados en la estación de medición de la calidad del aire de Lauredal, en Gijón, donde se alcanzaron los 457 microgramos por metro cúbico de partículas PM10 y los 10,5 microgramos por metro cúbico de benceno durante la noche, según los datos oficiales publicados por el Gobierno asturiano. La organización considera que estos registros reflejan una situación desfavorable de la calidad del aire en la ciudad.

En relación con las partículas PM10, recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 45 microgramos por metro cúbico de media diaria. Sobre el benceno, contaminante cancerígeno, señala que la OMS no establece un umbral de exposición sin riesgos para la salud y que la nueva directiva europea fija un límite de 3,4 microgramos por metro cúbico de media anual.

La Coordinadora critica que ni el Principado ni el Ayuntamiento hayan adoptado medidas para informar a la población y actuar ante estos episodios, como establece el Real Decreto 34/2023. También reprocha al Consistorio que no haya regulado los picos de benceno, pese a haberse comprometido a hacerlo, y reclama actuaciones ante los riesgos para la salud asociados a la contaminación atmosférica.