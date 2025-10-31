Coordinadora Ecoloxista lamenta la "prisa" por tramitar más parques de baterías en zonas urbanas rodeadas de viviendas

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha lamentado las "prisas" por tramitar más parques de baterías en zonas urbanas rodeadas de viviendas cuando "hay suficientes lugares en Asturias alejados" de las mismas. "Es llamativo la larga lista de parques de baterías en tramitación que se une a los ya autorizados, ahora mismo son 10 parques los que tienen la autorización ambiental con 190 contenedores con más de 561 Mw de capacidad de almacenamiento", explica la organización.

Según la Coordinadora, el Principado "ha obviado los efectos que estas instalaciones pueden tener sobre la salud de las personas y el medio ambiente en general". "Nuestro principal argumento es la escasa distancia que habría entre los contenedores de baterías y las viviendas. La proximidad conlleva una fuerte contaminación electromagnética para la vecindad y los animales", ha insistido.

Además, ha advertido de los "riesgos que suponen este tipo de instalaciones en caso de fuga térmica o de incendio", que "suponen unas consecuencias irreversibles de suma gravedad para los colindantes, tanto para el medioambiente como para la salud humana".

Por ello, la organización ha considerado "inadmisible" la instalación de estos parques "próxima a núcleos de población, lugares de interés medioambiental, zonas protegidas, etc.". Según sus datos, actualmente hay 83 proyectos de parques de baterías en trámite en diferentes concejos asturianos.

Estos son: Salas, Salime, Siero (4 parques), Llanera (3), Mieres (4), Cangas de Onis, Oviedo (11), Avilés (5), Corvera (3), Lena (3), Colunga, Villaviciosa (4), Soto Ribera, Regueras, Gijon (13), Candamo (3), Gozón (6), Piloña (3), Grao (2), Carreño (3), Cangas Narcea, Langreo, Ribadedeva, Ribadesella, San Martin Rey Aurelio (2).