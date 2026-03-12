Coordinadora Ecoloxista presentará alegaciones al proyecto minero de La Espina por su impacto en la Turbera de La Molina

Turbera de la Molina - COORDINADORA

OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha anunciado este jueves que presentará alegaciones al proyecto minero 'Tras Zarrín', que plantea una nueva explotación a cielo abierto de arcilla blanca en los alrededores de La Espina, en el concejo de Salas, tras su publicación de la iniciativa en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Según ha explicado el colectivo en una nota de prensa, el proyecto prevé explotar una superficie de 656.731 metros cuadrados en la ladera situada detrás del polígono industrial de El Zarrín, en el área denominada Monte El Molinón.

Para su desarrollo sería necesario modificar la calificación urbanística de los terrenos, actualmente clasificados en el Plan General de Ordenación de Salas como suelo no urbanizable de interés paisajístico y forestal, con el fin de pasar a considerarlos suelo de interés minero.

La Coordinadora ha mostrado su preocupación por el impacto que la explotación podría tener sobre la Turbera de La Molina, situada entre los concejos de Salas y Tineo y que quedaría a unos 12 metros de la mina proyectada. Según el colectivo, este espacio natural ya sufrió en los últimos años una "pérdida significativa de agua".

La Turbera de La Molina está declarada Zona Especial de Conservación. Además de su valor ecológico, en este enclave se han documentado huellas de extracción minera con más de 5.000 años de antigüedad, consideradas entre las más antiguas conocidas en la península ibérica.

El colectivo ecologista ha pedido que no se autorice el proyecto al considerar que no garantiza la protección de la turbera ni contempla medidas suficientes para asegurar la recarga de los acuíferos o establecer una zona perimetral que permita mantener el equilibrio hídrico del espacio natural. Asimismo, ha advertido de otros posibles impactos asociados a este tipo de explotaciones, como la pérdida paisajística y la contaminación del suelo, el agua y el aire.