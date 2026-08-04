Coparmex sitúa al Puerto de Gijón como la "puerta de entrada" logística entre España y México

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, durante su reunión en Oviedo con el presidente del Principado, Adrián Barbón. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Gijón se posiciona como una "puerta de entrada" estratégica para el comercio entre España y México, así como una plataforma clave para conectar el mercado europeo con el de Norteamérica. Así lo ha destacado el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, antes de reunirse en Oviedo con el presidente del Principado, Adrián Barbón.

En declaraciones a los medios, Sierra ha subrayado la oportunidad que representa para ambos países el contexto de la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, sumado al marco del T-MEC (el tratado de libre comercio entre EE.UU., México y Canadá). En este escenario, el responsable de la patronal empresarial mexicana ha incidido en que el enclave portuario asturiano es una pieza fundamental para impulsar el flujo de importaciones y exportaciones de mercancías.

"Según los análisis que estamos realizando, el Puerto de Gijón puede ser una puerta de entrada idónea para el comercio entre ambos países y uno de los puntos más importantes a abordar en esta reunión", ha afirmado Sierra, quien ha puesto el foco en la posibilidad de consolidar una ruta directa "de puerto a puerto" entre Veracruz y Gijón.

SECTORES CLAVE Y ALIANZA CON LA FADE

En cuanto a la cooperación económica, el presidente de Coparmex ha detallado que los sectores prioritarios para esta alianza son la industria manufacturera, el sector energético, la minería, la metalurgia y los insumos industriales.

Según ha recordado a preguntas de los medios de comunicación, para hacer efectiva esta ruta marítima, la patronal mexicana trabaja coordinadamente con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), tras el convenio firmado recientemente y las conversaciones mantenidas con su presidenta, María Calvo.

El objetivo inmediato pasa por consolidar un 'hub' con las empresas que actualmente importan y exportan entre ambos mercados para presentar un proyecto formal a las compañías navieras. "El paso siguiente, teniendo un grupo sólido de empresas, es acudir a las navieras para que abran las puertas a esta ruta. Es un compromiso personal e institucional para que no se quede en una buena intención, sino en una realidad basada en datos reales", ha concluido.