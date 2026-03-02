Coral Garrido, del IES Padre Feijóo, gana la Olimpiada Asturiana de Geología

Coral Garrido, ganadora de la 11ª Olimpiada Asturiana de Geología. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

El IES La Corredoria mejor centro clasificado OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coral Garrido García, estudiante del IES Padre Feijóo de Gijón, se ha proclamado ganadora de la undécima edición de la Olimpiada Asturiana de Geología, celebrada el 27 de febrero en la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. La competición reunió este año a 171 alumnos y alumnas de 17 institutos de toda la región, consolidándose como uno de los principales eventos científicos escolares del Principado.

Como novedad, en esta edición se incorporó un premio al centro mejor clasificado, que recayó en el IES La Corredoria de Oviedo, en reconocimiento a los excelentes resultados obtenidos por su alumnado.

El cuadro de honor lo completan Adrián Solís Alonso (IES Carreño Miranda, Avilés) y Jaime Fernández Alonso (IES César Rodríguez, Grado), que acompañarán a la ganadora en la Olimpiada Española de Geología, prevista próximamente en Vigo.

La lista de finalistas se completó con Candela Micalizzi Quevedo (IES La Corredoria, Oviedo), Noa Iglesias Da Cruz (IES Padre Feijóo, Gijón), Ainara García González (IES La Corredoria, Oviedo), Sara Suárez Benito (IES Aramo, Oviedo), Sara Fernández Vallejo (IES Noreña, Noreña), Adrián Sierra del Vado (IES Alfonso II, Oviedo) y Hugo Hernández López (IES Virgen de la Luz, Avilés).

La organización del certamen ha destacado el alto nivel de "conocimiento y entusiasmo" mostrado por los alumnos participantes, así como el creciente interés de los jóvenes asturianos por las Ciencias de la Tierra y la formación científica.