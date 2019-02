La Corporación gijonesa da su apoyo en el Pleno a las políticas de igualdad y la huelga feminista del 8M

Publicado 27/02/2019 18:08:44 CET

GIJÓN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno se ha probado por mayoría, con el único voto en contra del PP, una iniciativa de IU en la que se buscar 'forzar' a los grupos políticos a dar su posicionamiento acerca de la defensa de las políticas de igualdad, la lucha contra la violencia de género y las medidas ligadas al 8-M, Día Internacional de la Mujer, incluida la huelga feminista.

Todos los grupos han dicho defender los derechos de la mujer, aunque no todos se han mostrado a favor de la huelga feminista, como son Foro, PP y Ciudadanos. En este punto, el PSOE e IU han

reprochado a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, se manifestara en la plaza Colón de Madrid junto a Vox, partido que defiende la derogación de la Ley del Aborto y de la de Violencia de Género.

Por su parte, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), ante las críticas recibidas, ha remarcado que acudió a la manifestación de la plaza Colón de Madrid en defensa de la unidad de España. "No me arrepiento", ha asegurado al respecto.

Ha defendido, además, que Foro desde que llegó a la Alcaldía no recortó ni un solo euro ni a las políticas de igualdad ni a las asociaciones de mujeres. Ha enumerado, unido a ello, una serie de medidas llevadas a cabo como la prorroga de la Carta de Igualdad entre Mujeres y Hombres o la aprobación de dos planes de igualdad del Ayuntamiento, "que el PSOE no fue capaz de aprobar".

El Ayuntamiento, además, fue pionero al hacer un estudio de la brecha salarial en empleados municipales. "Jamás me habrá encontrado no defiendo o no estando con las mujeres", ha recalcado. Eso sí, ha matizado que no está secundará la huelga feminista del 8M, pero no por ello no apoya la defensa de los derechos de las mujeres.

XsP, por su parte, ha reivindicado que el movimiento feminista permitió conseguir muchos derechos en pro de las mujeres. También ha reclamado que el Estado no va a poder legislar en el cuerpo de las mujeres. Ha aprovechado, asimismo, para dar su apoyo a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio que se manifestaron en la plaza Mayor por el incumplimiento del contrato por parte de la empresa adjudicataria.

FONDO ENERGÉTICO

Por otro lado, la oposición ha aprobado una proposición, frente al voto en contra de Foro, para que se pida una prórroga al Fondo Europeo de Eficiencia Energética para llevar a cabo las medidas con partida europea para el cambio de luminarias en el alumbrado público y en edificios municipales. El ahorro solo en el caso del gasto lumínico anual sumaría unos 2,3 millones de euros, según el PP.

La edil de Hacienda, Ana Braña, por su parte, ha insistido en que el citado Fondo Europeo no admite prórrogas salvo en circunstancias por causas sobrevenidas. En el caso de Gijón, aducen que ha habido un plazo de dos años, tiempo más que suficiente, para la UE según la concejala 'forista', quien ha recalcado que es voluntad de Foro no dejar pasar una oportunidad así, a lo que ha avanzado que van a seguir adelante con su propuesta.

RENTA MUNICIPAL

En otro orden de temas, el Pleno ha acordado, por mayoría, el instar a los gobiernos regional y nacional a implementar una Renta Básica, Universal, Incondicional, Individual y Suficiente. En este punto, PSOE, XsP e IU han votado a favor mientras que PP y Ciudadanos y Foro lo han hecho en contra.

Y aunque todos los grupos, de diferente manera, han coincidido en que es necesario abrir un debate en torno a esta idea. Y mientras XsP ha insistido en este modelo de renta, otros como PP y Foro se han posicionado más hacia un modelo de trabajo garantizado. Foro, además, se ha mostrado en contra de una renta universal e incondicional, mientras que PP y Cs han llamado la atención sobre las cifras "astronómicas" que eso supondría.

La Corporación gijonesa, además, ha dado luz verde, con los votos a favor de todos los grupos menos Foro que se abstuvo, a una proposición de Xixón Sí Puede para permitir que los artistas puedan ser contratados por la Administración local tanto de forma mercantil como laboral, para garantizar así salarios, jornada y medidas de seguridad ligadas al convenio de referencia. XsP pretendía así evitar contrataciones de artistas 'en fraude de ley'.