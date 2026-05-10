Correos colabora en un certamen literario de cartas dedicadas a Federico García Lorca - CORREOS

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Correos colabora en el I Certamen Literario "Cartas a Federico", una iniciativa impulsada por el Patronato Lorca de la Diputación de Granada para rendir homenaje a Federico García Lorca a través de la escritura epistolar y fomentar la creación literaria manuscrita.

La empresa postal ha señalado que el desarrollo del certamen facilitando la recepción de las obras mediante un apartado específico y acercando la convocatoria a la ciudadanía. El concurso está dirigido a mayores de 18 años, que podrán participar con una carta original, inédita y manuscrita en castellano, vinculada a la vida, obra o legado del poeta granadino.

Los textos deberán tener entre 300 y 500 palabras y enviarse por correo certificado al apartado de Correos 1898, código postal 18009 de Granada, siendo válida la fecha del matasellos de origen. La participación se realizará de forma anónima durante todo el proceso.

El certamen contempla un premio de 3.500 euros y la publicación de la carta ganadora. El plazo de presentación de originales finalizará el 30 de junio de 2026.

Con esta iniciativa, Correos refuerza su apoyo a la cultura y la literatura y reivindica el uso del correo postal como herramienta vinculada a la creación contemporánea y al patrimonio cultural.