Cortada la N-634 entre Grado y Salas por un incendio forestal en el monte Cabruñana

Columnas de humo durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Grado, Asturias (España). Foto de archivo. - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-634 permanece cortada al tráfico entre los kilómetros 435 y 439, entre los concejos de Grado y Salas, debido a un incendio forestal declarado este martes en el monte Cabruñana, en el término municipal de Grado.

Según ha informado la Guardia Civil, el fuego se inició a las 16.20 horas y afecta a una zona de monte bajo y arbolado, principalmente pino y eucalipto.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Belmonte, agentes del Destacamento de Tráfico de Salas y efectivos de Bomberos de Asturias.

CORTE DE LA N-634

A las 19.00 horas se ha procedido al corte de la N-634 para facilitar las labores de extinción en el margen de la carretera. Como alternativa, se habilitaron desvíos por carreteras locales y por la autopista A-63.

Por el momento, la Guardia Civil no ha podido determinar la superficie afectada por el incendio y ha informado de que no constan daños más allá de los forestales.