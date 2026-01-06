Cortada en Aller la carretera a San Isidro tras el desprendimiento de una roca

Roca desprendida - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La carretera AS-112, entre Ujo y el Puerto de San Isidro, ha tenido que ser cortada al tráfico tras el desprendimiento de una roca de gran tamaño sobre el asfalto. No se han producido daños personales ni materiales, según ha informado la Guardia Civil.

La caída de la roca se produjo sobre las 13.30 horas a la altura del punto kilométrico 7,2, en el municipio asturiano de Aller. Hasta el lugar se trasladaron dos patrullas del Destacamento de Trafico de Mieres, encargándose de señalizar el obstáculo y regular paso alternativo en dicho punto hasta la llegada de técnicos de mantenimiento.

Con motivo del desprendimento se ha procedido a las 15.00 horas a cortar totalmente la carretera AS-112 entre los puntos kilométricos 7,000 al 11,400. Se han establecido desvios por AS-386 (Travesia localidad de Moreda de Aller).