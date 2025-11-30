Cortada la Ruta del Cares por un derrumbe en la vertiente asturiana

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades han procedido a cortar totalmente la Ruta del Cares después de un derrumbe registrado en el paraje de 'La Viña', en la vertiente asturiana.

El suceso se ha producido a unos cinco kilómetros si se inicia desde Poncebos y a unos seis kilómetros si se inicia desde Caín, según información del Parque Nacional de Picos de Europa Recogida por Europa Press.

El derrumbe ha afectado al Canal de la Central de Camarmeña y el desbordamiento de éste a la traza de la Ruta. Por el momento el corte es total para el tránsito de senderistas, hasta que se evalúe la situación y si se puede habilitar un paso provisional.

La ruta del Cares es una ruta lineal de 24 kilómetros en total de recorrido que une las localidades de Caín y de Poncebos. Está situada entre las provincias de Asturias y León en pleno corazón del parque nacional de los picos de Europa.