Cortes al tránsito en el tramo sur del paseo Manuel Ponga del Puerto de Avilés por obras de recrecido. - PUERTO DE AVILÉS

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de recrecido y renovación estética integral del tramo Sur del Paseo Manuel Ponga en el Puerto de Avilés comienzan este lunes y para su ejecución es necesario el corte de este tramo y el cierre de la pasarela de acceso al Centro Niemeyer ubicada en el ámbito de la actuación. Las obras cuentan con un presupuesto de 1.047.430 euros y un plazo de ejecución de 8 meses.

Según ha informado el Puerto de Avilés en nota de prensa, por motivos de seguridad, los trabajos proyectados son incompatibles con el tránsito de peatones, por lo que se ha establecido un acceso alternativo a través del Puente de San Sebastián.

Las personas usuarias de los pantalanes de la Marina de Avilés, por su parte, podrán acceder a sus embarcaciones por las dos puertas de acceso existentes en el tramo en obras, a través de circuitos peatonales específicos y debidamente señalizados para ello.

El ámbito de actuación del proyecto afecta a un tramo de 200 metros entre la rampa de varada junto al Pantalán Cero del Puerto Deportivo y la pasarela de acceso al Muelle de Cruceros del Centro Niemeyer.

Además del recrecido, de manera complementaria la Autoridad Portuaria de Avilés llevará a cabo una renovación estética integral de este espacio urbano, que es uno de los principales accesos peatonales desde la ciudad de Avilés al Centro Niemeyer, dándole "un aire más moderno en consonancia con el Centro Cultural y su entorno".