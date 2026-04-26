Cortes en la A-66 por obras en el túnel del Padrún (Oviedo) hasta el 28 de abril

Cortes de tráfico en la A-66 a la altura del Padrún - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de modernización y mejora de la seguridad de los túneles de Ángel Uriel y El Padrún, situados en la autovía A-66 del Principado de Asturias. Esta actuación obligará a realizar cortes en la carretera en sentido León desde este domingo hasta el martes 28 de abril.

Según ha informado el Ministerio de Transportes en nota de prensa, en esta ocasión, entre otros trabajos, se procederá a desmontar los ventiladores existentes en el túnel de El Padrún. Por ello, y en aras de "garantizar la seguridad" de los trabajadores y usuarios, se producirán afectaciones al tráfico entre los km 41,9 y 43,6 de la A-66.

En concreto, se producirá un corte de la calzada en sentido León en horario nocturno, de 22:00 horas a las 7:00 horas. Para garantizar la fluidez del tráfico, se habilitará un itinerario alternativo por la N-630, desde la salida 35 de la A-66 hasta la reincorporación en el enlace de Cardeo. Este desvío será "debidamente señalizado".

Del mismo modo, se establecerá otro itinerario alternativo para circular desde Olloniego hacia Mieres, por la carretera AS-116 hasta conectar con la Autovía Minera AS-I.

MÁS CORTES A PARTIR DEL MARTES

Por otro lado, a partir del martes 28 de abril se producirán cortes en la calzada en sentido Oviedo hasta el jueves 30 de abril. También serán en horario nocturno, de 22.00 a las 7.00 horas.

El tráfico se desviará por el tubo en sentido León a través de los pasos de mediana existentes a ambos lados.

Esta actuación cuenta con un presupuesto total de 7,26 millones de euros, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).